Bosna si zasluži boljše in več

V nadaljevanju preberite:

V vsakem pogovoru z ljudmi v Bosni in Hercegovini hitro naletite na poskuse relativizacije slabih političnih in gospodarskih razmer v družbi v slogu: »Dobro je, samo da ni vojne.« Te in podobne besede nas ob vsaki kavi boleče spomnijo na globoko zaznamovanost tega prostora in teh dobrih ljudi z vojno. Ta se je končala pred slabimi 30 leti s podpisom daytonskega sporazuma, ki je zakoličil okvir državnosti BiH in s katerim nobeden od treh konstitutivnih narodov ni v celoti zadovoljen.