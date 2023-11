Čakanje na dan pozneje

V današnji Temi dneva preberite:

Evropska unija na Bližnjem vzhodu nikoli ni bila akter. V mirovnem procesu so tradicionalno imele glavno vlogo ZDA. A stara celina neposredno občuti posledice in tveganja, ki izhajajo iz vojne Izraela in Hamasa. To zadeva migracije, notranjepolitično polarizacijo, teroristično grožnjo, napetosti med skupnostmi v evropskih družbah, porast antisemitizma.

Ocene razmer v Gazi so različne. Francoski predsednik Emmanuel Macron lahko poziva Izrael k ustavitvi bombardiranja. Belgijski premier Alexander De Croo mu je očital nesorazmerne napade, tudi na bolnišnice. Nemški kancler Olaf Scholz pa opozarja, da je Izrael demokracija, zavezana spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava.