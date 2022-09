Časi, ko imajo mnogi velika pričakovanja

V nadaljevanju preberite:

Mnoge družbene skupine pričakujejo, da jim bo država v tem času skrbi in izdatkov nekako pomagala. Predstavniki zaposlenih v javnem sektorju so na vrata Gregorčičeve trkali od trenutka, ko je prisegla nova vlada. Pričakovati je, da jim bo, po več tednih izmenjave mnenj, merjenj in usklajevanj, morda že v četrtek uspelo najti skupni imenovalec, kako razporediti približno 580 milijonov evrov, s katerim se bodo plače nekoliko več kot 180.000 javnih uslužbencev prihodnji mesec zvišale za 4,5 odstotka.