Cepljeni, necepljeni in razcepljeni

V nadaljevanju preberite:

Kako živimo dediščino protestantskih piscev, kaj počnemo z jezikom? Kaj se vpisuje na državni praznik in dela prost dan v (kolektivni) spomin na rojstvo slovenskega knjižnega jezika, kaj potrjuje? Trubarjevi »lubi Slovenci« so se spremenili, v njihovi identiteti ni več vidna predanost širši skupnosti, tisti nepozabni plebiscitni zamah, ampak pripadnost »našim« in ne »vašim«.