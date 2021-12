Človek virusu ne seže do peta

Danes smo slavili zmago Človeka nad »svetim Covidom«, ki mu je podrejeno vse: naše bivanje, premikanje, dihanje, ustvarjanje in celo čustvovanje. Vas je strah teme? Višine? Neznanega? Neuspeha? Ne, zdaj nas je strah samo še covida-19. Preveč strahu škodi, postanemo negotovi, šibki, imunsko ranljivi, in – koronavirus se nas lažje polasti. Nekaterih pa ni prav nič strah. Še vedno veseljačijo naokrog, čeprav vedo, da se ga lahko nalezejo. Na podatek, da v Sloveniji vsak dan zaradi novega virusa umre povprečno 16 ljudi, zamahnejo z roko, češ, to ni moja zgodba. Bolnišnično osebje, izmučeno zaradi dveh let nenehne skrbi za okužene, poroča, da je med tistimi, ki bijejo bitko za življenje na intenzivnih posteljah za covid-19, kar 85 odstotkov necepljenih. In zato je trenutek za zmago. V Slovenijo je prišla prva pošiljka zdravila, ki zmanjša tveganje za hud potek bolezni in smrt.

Kot so nekoč v davnih časih izumili antibiotik, ki še zdaj rešuje življenja pred boleznimi, zaradi katerih so ljudje pred njegovo iznajdbo umirali, zdaj z upanjem zremo v kapsule, ki naj bi nas rešile pred pogubo zaradi covida-19. Vendar vpogled v rezultate prve študije, na podlagi katere je Ema sicer podprla izredno uporabo zdravila molnupiravir, ni pa ga še registrirala za redno uporabo, kaže, da ti niso v celoti spodbudni. Študija je bila izvedena na le 358 okuženih, od katerih je kljub jemanju zdravila v bolnišnice moralo 28 ljudi, v približno enako veliki kontrolni skupini, ki je dobivala placebo, pa je bilo hospitaliziranih 53 bolnikov, nekateri so umrli. Zmaga nad boleznijo torej (še) ni popolna. Sedem odstotkov okuženih je imelo kljub zdravilu hud potek bolezni.

Kljub novemu zdravilu je cepljenje prioriteta, poudarjajo strokovnjaki.

Najbrž so zato vodilni zdravniki – med njimi minister Janez Poklukar – poudarjali, da je cepljenje prioriteta. Pa čeprav je virus izmuzljiv kot dobro nažajfana glista. Ko smo že mislili, da ga bomo z imunostjo na različico delta zatrli za vedno, se je pojavila različica omikron, ki se menda prenaša še hitreje in je zato še nevarnejša kot delta, ki je do zdaj veljala za najbolj nevarno. Skratka, koronavirus je po dveh letih še vedno nepredvidljiv, naša življenja pa prav tako. Človek virusa še ni premagal.