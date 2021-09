Dan in teden za razmislek o športu

V nadaljevanju preberite:

Morda sta dan slovenskega športa in evropski teden športa prava za vprašanje, kaj želimo doseči na področju obče gibalne aktivnosti, kaj na področju vrhunskega športa in kako to doseči. Pri iskreni implementaciji obojega v prakso namreč poraženih ne bi bilo: vsesplošna rekreacija blagodejno vpliva na zdravstveno blagajno, odličen vrhunski šport pa na identiteto naroda, prepoznavnost države v tujini – zgolj Luka Dončić ima deset milijonov sledilcev – in količino pobranih davkov.