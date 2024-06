(KOMENTAR) Bolj notranjepolitična anketa kot skrb za blagor Evropske unije

V nadaljevanju preberite:

Evropske volitve in tri referendume s štirimi vprašanji je treba videti predvsem v predstavi, kakor sta jo igrala najmanj dva (glavna) igralca, Janez Janša in Robert Golob. V manjši, toda opazni vlogi seveda tudi drugi, če naj omenimo samo Marjana Šarca, ki je igro obrnil, in kakor da je v instituciji EU Gibanje Svobodo priključil nazaj k svoji nekdanji Listi Marjana Šarca (LMŠ).

Šlo je torej bolj za notranjepolitično anketo kot za skrb za usodo in blagor Evropske unije. V tej perspektivi smo videli zanimiva protislovja, pravo kraljestvo izsiljenih izbir in veliko iznajdljivost elektorata. Ta je v skoraj sedemdesetih odstotkih politikom sporočil, da se pod predpostavko izsiljenih izbir z njimi nima kaj pogovarjati, v tridesetih pa, da se stara politično-ideološka razmerja v Sloveniji ne spreminjajo.