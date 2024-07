Dobrodošla, a preskromna prenova strategije

V nadaljevanju preberite:

Ko se je julija 2015 sprejemala prva strategija upravljanja državnih kapitalskih naložb, je bilo v državi zelo vroče, in to ne le zaradi visokih poletnih temperatur. Zaradi boja, katere naložbe naj ostanejo pod državnim vplivom in katere so lahko kot portfeljske prosto na trgu za morebitne kupce, je bilo namreč močno razgreto tudi politično ozračje. Pogajanja o vsebini strategije so bila dolga in za nekatere člane takratne koalicije tudi precej mučna.