Dobrodošla, Peter in Luka!

Dr. Erik Briers, podpredsednik Europe Uomo, ki je petnajst let bíl osebno bitko z rakom prostate, je lani na obisku v Ljubljani povedal precej krutih o moškem spopadanju s tem rakom. Prvič, moški so sramežljiv del planeta, rak prostate pa se zaje prav v njihovo intimo. Drugič, po anketi med evropskimi moškimi jih večina ne ve prav dosti o svoji žlezi. Več vedo o ženskih reproduktivnih organih, je dejal Briers. In pod črto obeh je še stigma, ki jo zaradi ranjenega ponosa močno čutijo oboleli za rakom prostate.