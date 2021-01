Dolgotrajno zaganjanje turističnega kolesja

V nadaljevanju preberite še:

Turistična panoga je v zadnjih letih na krilih konjunkture dosegala nove in nove rekorde. Leta 2019 je po svetu potovalo kar 1,5 milijarde ljudi, gostov je bilo ponekod toliko, da so se jih nekatere destinacije začele že otepati in se čeznje pritoževati. A virus je nato lani tako rekoč v trenutku paraliziral to panogo in prve ocene na svetovni ravni kažejo, da je ta šok turistične številke vrnil na raven pred 30 leti.