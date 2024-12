Zakaj druge države rastejo precej hitreje kot mi?

V nadaljevanju preberite:

Gospodarska rast v prihodnjih letih bo široko osnovana. Zasebno potrošnjo bo spodbujala visoka stopnja zaposlenosti in rast realnih plač, medtem ko bo na krepitev izvoza in rast zasebnih investicij vplivalo pričakovano izboljšanje povpraševanja glavnih trgovinskih partneric. Trg dela bo v napovednem obdobju ostal tesen ob zgodovinsko veliki zaposlenosti ter ohranjanju majhne brezposelnosti. Tako je ob predstavitvi svežih napovedi razložila Banka Slovenije. Centralna banka zaključuje serijo objav institucij, ki izračunavajo makroekonomske agregate, vse pa so si z niansami podobne.