Evropa proti pravici močnejšega

So dogodki, ki spremenijo tok zgodovine, in med te zgodovinarji štejejo uboj avstro-ogrskega nadvojvode Franca Ferdinanda, japonski napad na Pearl Harbor, severnovietnamski napad na ameriške vojaške ladje v zalivu Tonkin. Katastrofalno izvedeni ameriški umik iz Afganistana izpred leta dni ne sodi v kategorijo dogodkov, ki so spodbudili prvo svetovno vojno ter ameriški vstop v drugo in vietnamsko, je pa pomembno razkril ameriške šibkosti in tudi zato spreminja doslej na »pax americana« temelječe mednarodne odnose.

Po prepričanju nekaterih je pripomogel celo k ruskemu napadu na Ukrajino. Bo po obisku predsednice ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi na Tajvanu z neodvisnostjo več kot 23-milijonskega otoka obračunala Kitajska?