Francozom je lahko odleglo, za trenutek

V nadaljevanju preberite:

Francozom je lahko odleglo, za hip. Medijska in politična mašinerija sta naredili, kar je bilo treba demokratično doseči: pomagali sta, da so francoski volivci v nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev preprečili, da bi se v Elizejsko palačo prebila 53-letna skrajna desničarka Marine Le Pen. A oddahniti se ne more nihče, kajti – časi se zdijo razboriti in takšna je retorika – dobljena je le bitka, vojna proti nevarnemu nacionalpopulizmu pa še zdaleč ne. Ne v Franciji ne v Evropski uniji.