Golob medijske podobe ne izboljšuje

Bolj kot četrta veja oblasti je za medije ustreznejša in za družbo pomembnejša vloga nadzornika oblasti. Vsak nadzornik, ki zamenja stran, pomeni udarec za novinarstvo in družbo. Vrnitve v novinarstvo ni več, pot je enosmerna. Kadrovski osip je strukturni problem tako politike kot novinarstva. Prehodi med sferama so igra ničelne vsote. Kakovostno novinarstvo je pogoj za kakovostne politike.