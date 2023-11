Ideološke polemike vedno vodijo v pat pozicijo

V nadaljevanju preberite:

Ob naraščanju obsega migracij nekateri izpostavljajo varnostna vprašanja, drugi probleme velikega pritiska na proračunske izdatke zaradi zelo povečanega števila socialnih pomoči, vendar je morda dolgoročno še najbolj vprašljivo tako imenovano formiranje vzporednih svetov. Ko število pripadnikov posamezne etnične skupine preseže določeno točko, se vzpostavijo etnično ali versko skoraj povsem čiste enklave, ki so popolnoma izolirane, komunikacija in interakcija med njimi je reducirana na minimum, na takšen način pa se drastično krha družbena, socialna, kulturna in tudi ekonomska kohezija, ki je za funkcioniranje države pravzaprav nujna.