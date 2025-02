Izgubili pamet, a dobili inteligenco

V nadaljevanju preberite:

Akcijsko vrhunsko srečanje v Parizu je pokazalo prav to: da se globalna razporeditev velikih sil postavi po merilu inteligence in da je med ZDA in Kitajsko ostal ozek prostor, kamor bi se morda še lahko umestila kakšna pamet. Francija je pripravljena, celotna EU je ambiciozna. A celo velika Indija zamuja, in to prav zato, ker je zanemarila infrastrukturo, potrebno umetni inteligenci, ki pa je ni mogoče zgraditi čez noč. Tudi Indija je računala na svojo pamet. A ni dovolj resno razmišljala o tem, zakaj je to trenutek, v katerem inteligenca vleče pamet za nos.