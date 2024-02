Izgubljamo bitko

V nadaljevanju preberite:

Nedavno je v Nemčiji odmeval incident, v katerem se je lastnik verige trgovin Simmel moral ljudem opravičevati zato, ker so se čutili nagovorjene in prizadete s sloganom "Za demokracijo, proti nacistom". Veliko več ljudi, kot sem mislil, se najde v poimenovanju nacist, je ob umiku prospektov s tem sloganom med drugim zapisal Peter Simmel. Predstavljajte si, prišli smo do točke, ko se moramo opravičevati ljudem, ki se čutijo nagovorjene s pojmom nacist. Kakšen salto mortale!