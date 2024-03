Jajca generalmajorja Rudolfa Maistra

V nadaljevanju preberite:

Vlada je leto 2024 razglasila za leto Rudolfa Maistra. Ne brez razloga. Njemu v čast bomo letos praznovali jubilejni dvajseti državni praznik, včeraj pa je minilo tudi natanko 150 let od njegovega rojstva. Bil je razlog za veselje in spomin, za ponos in narodno zavedanje. A zgodilo se je, ne prvič, da vsega tega nekako ni bilo zaznati. Veliko bolj, denimo, priprave na jutrišnje Kristusovo vstajenje in posledično s šunkami, gnjatmi, pirhi, poticami in drugimi dobrotami obložene mize.

A z jajci – in to velikimi – je povezano tudi ime Rudolfa Maistra.