Pred 150 leti se je rodil general, ki je ubranil severno mejo

Na današnji dan pred 150 leti se je rodil pesnik in general Rudolf Maister, ki je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo.

Ob tej obletnici poteka po Sloveniji več prireditev, še več jih bo zaznamovalo celotno letošnje leto, ki ga je vlada razglasila za leto Rudolfa Maistra. Danes ob 11. uri je v Kamniku predsednica republike Nataša Pirc Musar položila venec k spomeniku Rudolfa Maistra, v njegovi rojstni hiši pa bo do 18. ure dan odprtih vrat. Generalu, ki je umrl pred 90 leti na Uncu pri Rakeku, so se poklonili tudi ob spomeniku v Ljubljani.

FOTO: Blaž Samec/Delo

V Kamniku letos pripravljajo skoraj 40 prireditev. Nekaj jih je potekalo že zadnje dni ob prazniku Občine Kamnik, saj je ta Maistrov rojstni dan določila za občinski praznik. Ob prazniku so že v sredo položili venec k spomeniku Rudolfa Maistra in pripravili osrednjo slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj, praznujejo pa tudi sto let od imenovanja Maistra za častnega meščana. V Kamniku bo 16. aprila slavnostna akademija, s katero bodo tudi uradno začeli sklop prireditev ob Maistrovem letu, 22. novembra pa tudi letošnja osrednja državna slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra, 23. novembru, ki je državni praznik.

V Pokrajinskem muzeju Maribor bodo dopoldne odprli občasno razstavo Moj general, v Muzeju narodne osvoboditve Maribor pa bo zvečer koncert z naslovom Krogle so trgale pisane kitice.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Življenjepis Rudolfa Maistra namreč povezuje več slovenskih regij, predvsem Gorenjsko, Štajersko in Notranjsko. Njegov rod je po očetovi strani sicer segal v Avstrijo, v okolico Ilza na avstrijski Štajerski, od tod avstrijski priimek Maister. Materin rod pa je izhajal iz Trebnjega. Kot tretji, najmlajši sin se je materi Franji in očetu Francu rodil leta 1874. Očeta je kmalu izgubil, zgodaj sta umrla tudi oba brata. Njegova biografija je ob Kamniku in okolici, Kranju ter Mariboru in širši Štajerski ter Koroški vezana tudi na Unec in Notranjsko, kjer je preživel del življenja od mladosti dalje in kjer je leta 1934 tudi umrl, kot smo letos že pisali v Delu.

Kot so ob napovedi dogajanja zapisali na spletni strani vlade, je general Rudolf Maister življenje posvetil vojaški službi, v kateri je dosegel najvišjo, generalsko raven. Umetniško plat je izživel z likovnim in pesniškim ustvarjanjem ter strastnim zbiranjem knjig.

Njegovo celotno javno delovanje je bilo prežeto z domoljubjem in vizijo po uresničenju slovenske ozemeljske celovitosti. Maistrova vloga v kolektivni zavesti Slovencev je neprecenljiva zaradi dosežkov njegovih prizadevanj, kot je meja na Štajerskem, ki je vse do danes obveljala kot državna meja, je med drugim še navedeno na spletni strani vlade.