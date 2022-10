Jalov beg pred negotovostjo

V nadaljevanju preberite:

Vprašanje, kako zadržati mlade in izobražene, je bilo v središču sinoči končanih splošnih volitev v Bosni in Hercegovini, eni najrevnejših evropskih držav. Kako bodo nanj znali odgovoriti izvoljeni, bo pokazal čas. Mladi v BiH časa nimajo, potrpljenja tudi ni več. Lani je državo zapustilo okoli 170.000 ljudi, to je več, kot imata prebivalcev Koper in Maribor skupaj. Ta trend se zlepa ne bo ustavil, več kot polovica mladih si namreč želi zapustiti državo.

Toda države ne zapuščajo zgolj mladi in slabo situirani starejši, odhajajo tudi cele zelo dobro situirane družine.