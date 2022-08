Je kdo omenil podnebne spremembe?

V nadaljevanju preberite:

Najhujša suša v zadnjih petdesetih letih v spremstvu vročinskih valov je ogrozila preskrbo prebivalcev slovenske Istre s pitno vodo, povzročila najhujše požare v zgodovini Slovenije, oklestila pridelavo hrane, ustavila več hidroelektrarn, zdaj ogroža še delovanje nuklearke - da ne omenjamo velikega števila divjih živali, ki so umrle v požarih na Krasu, in tonah poginjenih rib v rekah in potokih. Če so bili pred temi dogodki še kakšni dvomljivci o obstoju podnebnih sprememb, jih zdaj gotovo ni več, mi je (pre)optimistično dejal direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda z območja, kjer je suša najbolj neprizanesljiva.

Tudi zadnja raziskava agencije Valicon je zaznala povečano zaskrbljenost anketirancev zaradi podnebnih sprememb. Znašle so se na tretjem mestu med dogodki, ki pomembno vplivajo na vsakdanje življenje. Tako je menilo 38 odstotkov vprašanih, od marca se je njihov delež podvojil. A tako so po oceni direktorja Valicona odgovorili zato, ker je bilo julija zelo vroče. Še veliko bolj ljudi skrbita rast življenjskih stroškov in morebitno pomanjkanje dobrin, hrane in energentov.