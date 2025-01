Vrnitev v dobo imperijev in nezaslišani napad na zaveznice

V nadaljevanju preberite:

Napoved Donalda Trumpa, da bo od zaveznic zahteval, naj za obrambo namenijo pet odstotkov BDP, bo v Evropi večinoma trčila ob zid politične realnosti, ocenjuje obramboslovec Klemen Grošelj. Tri do 3,2 odstotka BDP je v Evropi še dosegljiva in uresničljiva stopnja izdatkov za obrambo, meni Grošljev hrvaški kolega Gordan Akrap. »Trumpova izjava o Grenlandiji je nezaslišana in skrajno nediplomatska. Lahko smo zaskrbljeni in v takšnem svetu moramo skrbeti prvenstveno zase,« pravi obramboslovec Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede UL.