(KOMENTAR) Pod člankom na spletni strani jeza in strup

Novice iz sveta se danes prej kot na papirju znajdejo na zaslonih, tam pa o njih v posebnem podsvetu, v katerem brbotajo najrazličnejša mnenja, to ali ono zapišejo spletni komentatorji. Tam ima resnica drugačne gabarite kot sicer. Letos poleti so prišla poročila, da so nekega Tommyja Robinsona, skrajno desničarskega britanskega aktivista s pravim imenom Stephen Christopher Yaxley-Lennon, za osemnajst mesecev poslali v zapor.

V New York Timesu so zapisali, da je bil protimigrantski in protiislamski agitator ter ustanovitelj zdaj nič več delujočega gibanja Angleška obrambna liga obsojen zaradi žaljenja sodišča. Kljub sodni odredbi je vztrajno ponavljal neresnične trditve o nekem sirskem beguncu, zaradi katerih je bil obtožen že leta 2021. Britanski muslimanski svet je Robinsonovo zaporno kazen pospremil z razlago, da je omenjeni veljal za gorečega rasista in islamofoba, ki je razpihoval mržnjo proti manjšinskim skupnostim, posebej Muslimanom in beguncem.