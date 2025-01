(KOMENTAR) Zagreb po starem, Moskva zadovoljna, Bruselj manj

V nadaljevanju preberite:

Aktualni predsednik Hrvaške Zoran Milanović je s podporo levosredinskega SDP premočno premagal Dragana Primorca, kandidata desnosredinske HDZ. Po prepričljivi zmagi v prvem krogu je Milanović presegel pričakovanja, pobral približno tri četrtine glasov in si zagotovil novih pet v predsedniški palači let na Pantovčaku.

Dobrih 3,77 milijona volilnih upravičencev je, poleg Hrvaške, volilo v še 38 državah po svetu. Močno diasporo so v letih, ko Hrvaški vlada HDZ, dodatno okrepili številni izseljenci na vrhuncu svojih moči. Več kot 370.000 ljudi je odšlo iz članice EU in Nata iskat boljše življenje v tujino, marsikdo med njimi med razloge za odhod uvršča trdoživo korupcijo. Množično izseljevanje je v dobrem desetletju Hrvaški odneslo več ljudi kot druga svetovna vojna in domovinska vojna v 90. letih skupaj, 370.000 je več, kot znaša vsota vseh prebivalcev Splita, Reke in Osijeka skupaj.