Andrew J. Wakefield, britanski kirurg, je leta 1998 objavil odmevno študijo, s katero je dokazoval povezavo med cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter avtizmom. Kasneje so se zaključki izkazali za napačne, a za »proticepilce«, ki so mu verjeli, in njihove otroke je bilo prepozno. Ošpice so spet sejale smrt. Poleg tega je kasneje na dan prišla kirurgova prava »žilica«: testni kompleti za cepljenje so mu prinesli težke milijone …

V času epidemije covida so pri nas nastale stanovske iniciative, ki v »vzporednih sistemih« ljudem razkrivajo »vso resnico o covidu-19«. Dobili smo iniciative zdravnikov, odvetnikov in novinarjev, ki se nimajo za proticepilce in ne za nasprotnike protikoronskih ukrepov. So pa proti cepljenju z nepreverjenimi cepivi in za smiselne ukrepe. A kaj je danes bolj smiselno? Kaj je manj pametno? Kako naj resnico verodostojno razkriva skriti pod krinko? In kako poiskati kompromis z nekom, ki tako kot odvetniška iniciativa trdi, da je resnica ena sama?

Kdo torej so ti neodvisni strokovnjaki, kaj jih žene, zakaj njihovim argumentom verjeti bolj kot argumentom drugih, prav tako podkovanih v stroki? Ali res predstavljajo le nemočno peščico ali njihovo »drugo« mnenje vendar krepi odklonilno javno mnenje do cepiv in do oblasti, ki jim jih »vsiljuje«? Navsezadnje so v očeh ljudi oboji strokovnjaki. In komu, če ne stroki, naj neuki verjame? Morda kontroverznežem tipa Wakefileld? Tega zdaj celo intelektualci (spet) citirajo. To je mogoče, pojasnjuje psiholog dr. Tristan Rigler, kadar »navkljub bogati in znanstveni izobrazbi lastna prepričanja in osebnostna struktura prevladajo nad racionalnim mišljenjem«. Nakar se vmešajo še socialna omrežja. Ta, pravi Rigler, »selekcionirajo podatke glede na posameznikove interese in ga tako zaprejo v informacijski mehurček istomislečih«.

Tudi naše medicinska, odvetniška in novinarska stroka so razpete med dva mehurčka. Tam prepričujejo že prepričane. Med njimi ni »prestopnikov«. Imamo pa 5188 Slovencev, ki so zaradi covida prestopili – mejo stvarstva. Če držijo projekcije Janeza Žiberta, profesorja ljubljanske zdravstvene fakultete, bi jih bilo brez cepljenja še 1500 več ...