Krmarjenje proti daljni in težko pričakovani Majni

O groteski, ki se je dogajala na Javni agenciji za knjigo, ne velja izgubljati besed, k sreči je videti, da so se razmere zdaj umirile, spet imamo ministrstvo za kulturo, vodenje agencije je prevzela Katja Stergar, ki je dobro zapisana na literarni sceni in ima potrebne izkušnje, prav tako pomirjajoč je novi kurator slovenskega gostovanja v Frankfurtu Miha Kovač, ki s strokovno treznostjo umirja vrtince in spretno krmari proti Majni.