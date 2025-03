V nadaljevanju preberite:

Namera ministrstva za kulturo o ustanovitvi Slovenskega avdiovizualnega centra, ki bi združeval Slovenski filmski center in Vibafilm, prihaja v času mednarodnih uspehov domače kinematografije. V bolj razvitih družbah prevladuje razumevanje, da investicije v kulturo ne utrjujejo zgolj lastnih zidov gospodarstva, ker kultura ohranja red in etos poslovnega okolja, temveč sporoča tudi družbeno odgovornost, pripadnost in krepi ugled.