Slovenska manjšinska koprodukcija osvojila francoskega oskarja

V Franciji so včeraj podelili filmske nagrade cezar, ki jih podeljuje francoska Akademija filmske umetnosti in tehnike in veljajo za francoske oskarje. Za nagrado glasuje okoli pet tisoč članov akademije. To prestižno nagrado je tokrat prejel tudi kratki igrani film hrvaškega scenarista in režiserja Nebojše Slijepčevića Mož, ki ni mogel molčati, ki je slovenska manjšinska koprodukcija. V kategoriji za najboljši kratki igrani film se bo jutri potegoval tudi za oskarja, v Los Angeles pa se odpravlja tudi del slovenskih ustvarjalcev, ki na podelitvi francoskih nagrad niso bili prisotni.

Slovenski avtorski del predstavlja direktor fotografije Gregor Božič, ki je ob prejemu nagrade dejal: »Velika čast je, da nam je francoska akademija podelila nagrado za najboljši kratki film, kljub temu, da osrednja avtorska ekipa ne prihaja iz Francije. To samo potrjuje kakovost in univerzalnost našega dela.«

Nebojša Slijepčević in francoska koproducentka Noelle Levenez FOTO: Norfolk Films

V eni izmed vlog je nastopil tudi vsestranski umetnik Nebojša Pop Tašić. Slovenski koproducent filma je produkcijska hiša Studio Virc, zanj Boštjan Virc, ki je povedal: »To je že druga nagrada cezar v zadnjih dveh letih, pri kateri sem udeležen kot producent, kar ne more biti več naključje. Očitno je, da v našem delu Evrope znamo delati filme in nam to priznajo v celo tako zaprtem in konkurenčnem filmskem okolju, kot je Francija.«

Mož, ki ni mogel molčati je nastal po resničnih dogodkih, leto dogajanja je 1993 v Bosni in Hercegovini. FOTO: Studio Virc

V glavnih vlogi nastopa hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, ob njem pa še Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko in Robert Ugrina.

Mož, ki ni mogel molčati je nastal po resničnih dogodkih, leto dogajanja je 1993 v Bosni in Hercegovini. Potniški vlak se ustavi, napadle so ga srbske paravojaške sile. Ko se vojaki spravijo na nedolžne civiliste, se jim le eden od 500 potnikov upa zoperstaviti. Plačal bo z življenjem.

Film je hrvaško-bolgarsko-francosko-slovenska koprodukcija. Glavni producent je hrvaška produkcijska hiša Antitalent, film je sofinanciral Slovenski filmski center. Lani je, poleg številnih drugih nagrad, film prejel zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu in Evropsko filmsko nagrado za najboljši kratkometražni film. Na preteklem tržaškem filmskem festivalu je prav tako prejel nagrado za najboljši kratki igrani film.

Nagrada cezar je francoski ekvivalent ameriški nagradi oskar. Svečanost je vodila francoska igralka in dvakratna prejemnica nagrade cezar, Catherine Deneuve.

Slovenija in produkcijska hiša Studio Virc, producent Boštjan Virc je nagrado cezar za najboljši kratki animirani film že prejela predlani in sicer s kratkim animirano-dokumentarnim filmom Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić, ki je s svojim prvencem Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls) letos premierno odprla novi uradni tekmovalni program Perspektive 75. Berlinala in zanj prejela nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov FIPRESCI za najboljši film v svoji kategoriji.