Kultura, na katero ni težko biti ponosen

Saj vemo, kako gre, ko smo v tujini in zavije pogovor na to, od kod smo, in povemo, da iz Slovenije. Navadno naštejemo nekaj športnikov ali umetnikov, pade kakšna geografska nerodnost ali zamenjava. Najpogosteje zaidemo v razlago, kako smo majhni in kako lahko pri nas v istem dnevu splezaš na alpski vrh in se zvečer namakaš v morju. Osebno raje pripovedujem o jeziku, njegovih posebnostih, zvenu, kako se je gnetel in mehčal v peresih in srcih pesnikov ter pisateljev. Pohvalim se, da je Avsenik izumil narodnozabavno glasbo dve leti pred rock'n'rollom, da je bil Tomaž Pengov vzhodnjaški Cat Stevens, opevam dosežke naših gledališčnikov, literatov, slikarjev, filozofov, pustolovcev. V tem okolju se počutim varnega, saj je naša kultura v svetovnem pogledu zavidljivo bogata in ni težko biti nanjo ponosen.