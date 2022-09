Leva sredina ima dogajanje pod nadzorom

Danes se bo iztekel rok za vložitev kandidatur za volitve predsednika republike. Za glasove volivk in volivcev se bo čez slab mesec dni potegovalo osem kandidatov oziroma kandidatk. Po nekaj pretresih v minulih tednih – enega je povzročilo stališče Milana Kučana, da ni dopustno, če bi trije vodilni ljudje iste stranke zasedli najpomembnejše predsedniške položaje v državi, drugega pa umik Marte Kos iz volilne tekme – in ko je že kazalo, da nobena od koalicijskih strank na predsedniških volitvah ne bo imela svojega kandidata, se dogajanje na levosredinskem političnem polu zdaj utirja in se zdi pod nadzorom.

Ocena temelji na dejstvu, da sta SD in Gibanje Svoboda zmogla dogovor o skupnem kandidatu, in na novici, da je dovčerajšnji kandidat Ivo Vajgl zdaj pripravljen podpreti Milana Brgleza. V tekmo je vstopil kot tretjeuvrščeni v javnomnenjskih anketah, vendar računa na uvrstitev v drugi krog volitev. Če mu bo to uspelo, so mu ob protikandidatu Anžetu Logarju vrata predsedniške palače odprta.

Kandidati poudarjajo, da bodo drugačni predsedniki, kot je bil Borut Pahor, ki pa je – ne glede na kritično politično javnost, zlasti v zadnjih dveh letih vladavine Janeza Janše – očitno izbral ustrezen način vodenja države, saj ga pogrešano opredeljevanje do potez izvršilne oblasti ni zbilo z vrha lestvic najbolj priljubljenih politikov.

Če se je Pahor odločil, da bo z vladami sodeloval, ne bo pa jih kritiziral, zdaj pretendenti za predsedniško funkcijo obljubljajo jasna stališča in tudi njihovo odločno javno izražanje.

Predsednikove pristojnosti so določene z zakoni in ustavo, ki bi jo sedanja koalicija zdaj rada spreminjala v delu, povezanem z imenovanjem sodnikov. Niso redke ocene, da je vloga predsednika predvsem reprezentativna, ker naj bi pisci ustave želeli omejiti moč Milana Kučana, čeprav je težko trditi, da so pristojnosti, kot sta razpis volitev in predlaganje kandidata za predsednika vlade, nepomembne.

Politika bi lahko naredila še korak naprej in predsedniku omogočila tudi izpodbijanje odločitev izvršilne oblasti. Takšna sprememba bi bila dobra za demokracijo – če bi si takšno pristojnost upal izvrševati in je ne bi (politično) zlorabljal.