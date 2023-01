Logar kot konsolidator koalicije

V nadaljevanju preberite:

Od 1. junija lani, ko se je vlada Roberta Goloba sestala na prvi seji, do danes, ko bodo v parlamentu poslanci odločali o listi devetih ministrskih kandidatov, s čimer bo premier končno dobil ekipo, kot si jo je zamislil, je minilo 238 dni. Še do poletja se bo ta ekipa ukvarjala s seboj, reorganizirala, selila, delila premoženje in zaposlene, šele nato bo lahko začela polno delovati.

Za velike reformne spremembe koaliciji ne ostaja veliko časa. Običajno je namreč tako, da politiki najbolj nepopularne rešitve uspe uresničiti le v prvi polovici mandata, v drugi pa se že začnejo preigravanja in priprave na volitve.