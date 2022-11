Mars je za Kalimera predaleč

V zadnjem času je pogosto slišati očitke Srbiji, da poskuša po navodilih Rusije destabilizirati Evropsko unijo.

Uniji, ki skrbi za 4,5 milijona beguncev iz Ukrajine, ni po volji liberalna vizumska politika Srbije, ki na prag EU privablja množice azilantov iz Indije, Tunizije, Burundija in Kube. Moti pa jo tudi značilno trmarjenje Srbije, ki zavrača pozive Bruslja, naj proti Rusiji uvede sankcije zaradi napada na Ukrajino.

Na Srbijo ni mogoče pritiskati z grožnjo o prekinitvi pristopnih pogajanj z EU, ker je vstop v EU za Srbijo realen toliko kot pristanek na Marsu, je položaj balkanske države na evropski poti pravilno lociral nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Če prekinitev pogajanj ni učinkovita, bi Srbe lahko zmehčala ponovna uvedba vizumov za potovanje na schengensko območje. To bi bil neposreden udarec po žepu običajnih ljudi v Srbiji in resen preizkus teže mitskega bratstva z Rusijo.

Stabilnost balkanskega soda smodnika je močno odvisna od stabilnosti Srbije, ta pa je močno odvisna tudi od stabilnosti odnosov z oblastjo v Prištini. Zadnje je, tako kot vse prevečkrat do zdaj, mogoče opisati z eno besedo: napeto.

Odločitev uradne Prištine, da le delno usliši pozive iz Bruslja in Washingtona o podaljšanju roka za preregistracijo vozil s kosovskimi tablicami, izdanimi na srbskih upravnih enotah, Prištini ni zagotovila simpatij in ni pomagala k iskanju dokončne rešitve kosovskega vprašanja.

Provokacije z brezpilotnimi letalniki na območju administrativne meje med Kosovom in Srbijo ter zvišanje bojne pripravljenosti srbske vojske nista korak v tej smeri.

Diplomatska ofenziva Kosova in mednarodni pritisk, ki se zdi močnejši na Srbijo kot na Kosovo, nista presenetljiva, oblast na Kosovu počne točno to, kar je napovedala, srbska politika bi se na to morala pripraviti, kalimerovsko vpitje o krivici pa ji ne bo v veliko pomoč, je slikovito opozoril srbski zunanjepolitični analitik Boško Jakšić.

Če k nemiru na relaciji Beograd–Priština dodamo še burno dogajanje v sosednji balkanski članici zveze Nato Črni gori, se v Kremlju lahko zadovoljno nasmihajo, saj balkanske kalne vode tečejo na njihov strateški mlin.