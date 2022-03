Martin Niemöller bi danes grenko pesnil o Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Ruski napad na Ukrajino dokazuje, da se še nismo naučili vseh lekcij druge svetovne vojne in neštetih evropskih morij pred njo. Kjer absolutna oblast dovoljuje absolutno megalomanstvo, se bo vedno našel kdo, ki si bo vzel pravico do uničevanja. V nasprotju z Adolfom Hitlerjem, ki so ga ustavili s konvencionalno vojsko, ima Vladimir Putin na voljo jedrsko orožje. Svet ne bi smel zamahniti z roko ob kremeljskih namigih, da ga bodo morda tudi res uporabili. Od Gruzije do Krima in Ukrajine je ruski predsednik do zdaj uresničil vse, kar je napovedoval.