Maša zadušnica 21. stoletja

V nadaljevanju preberite: Navijačev očitno – to seveda ni presenečenje – ne moti, da je lastnik njihovega kluba postal brutalni diktator, ki je, denimo, pred točno tremi leti z zasebnim letalom (ki ga je kupil prav PIF) v Istanbul poslal ekipo svojih varnostnikov in agentov, ki so v Turčiji imeli eno samo nalogo: na savdskem konzulatu v zasedi pričakati do prestolonaslednika milo kritičnega novinarja Džamala Hašodžija in se ga, brez sledi, znebiti. To jim je uspelo: še prej so novinarskega kolega strahotno mučili, po smrti pa razkosali.