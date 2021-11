Mastna proračunska zabava 2022 in glavobol po njej

V komentarju preberite:

Kje vladajoča koalicija v proračunu 2022 radodarno deli davkoplačevalski denar in kje stiska, zagotovo ne naključno? Kdaj bo konec sedanjega porabniškega premirja in idile med evropsko komisijo, ECB, finančnimi trgi in nacionalnimi vladami? Kolikšen dodatni proračunski minus se lahko zgodi prihodnje leto?