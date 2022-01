Med čakanjem na uredbo EU gredo milijoni v nebo

Testiranje PCR je najvišji diagnostični standard in o tem ni dvoma. Vprašanje pa je, ali ga je treba v razmerah tako hitrega prekuževanja prebivalstva, kot smo mu priča zdaj, ohranjati za vse skupine prebivalstva. To v sedanjih razmerah pomeni, da samo za testiranje PCR odštejemo milijon evrov na dan, ki bi ga krvavo potrebovali marsikje drugje, pri čemer ne pridobimo ničesar. Pri spopadanju z omikronom namreč nismo nič uspešnejši, če vsak pozitiven hitri test potrjujemo še z metodo PCR. Smo pa zato hitrejši pri zapravljanju denarja, o katerem smo v preteklosti neštetokrat poročali, kako ga v zdravstvu primanjkuje, hkrati pa dodatno obremenjujemo že tako obremenjeno laboratorijsko in drugo zdravstveno osebje.

Na posvetovalni skupini so že napovedali, da bodo možnost ukinitve potrditvenega testiranja PCR proučili in tudi predlagali spremembe. A ključni problem ni pri nas, ampak v evropskih pravilih, ki določajo, da se kodo QR o prebolelosti lahko pridobi le na podlagi pozitivnega testa PCR, praksa med evropskimi državami pa ni poenotena.

Tako na Hrvaškem od 12. januarja kot potrdilo o okužbi že velja zgolj opravljen hitri test pri pooblaščenem izvajalcu. S tem posamezniki resda pridobijo tudi potrdilo o prebolelosti, ki pa velja le na Hrvaškem, ne pa drugod po EU. Tudi v nekaterih drugih državah so se odločili za podobno prakso, medtem ko v Sloveniji čakamo, da se zganejo v EU in za priznavanje prebolelosti priznajo tudi hitre teste. S tem se bo avtomatično poenotila tudi platforma za medsebojno poročanje podatkov oziroma pridobitev potrebne kode QR, če pa bi sami želeli ukrepati prej in po vzoru Hrvaške, bi morali poskrbeti za posebno programsko rešitev, kar bi vse skupaj dodatno zapletlo in podražilo.

Zdaj lahko samo upamo, da bodo odgovorni v EU ukrepali, preden zapravimo še več denarja za testiranja PCR. Je pa ta seveda nujno treba ohraniti za hospitalizirane, zaposlene na klinikah, v domovih za ostarele in invalide.