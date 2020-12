Minimalna plača v času interventnih zakonov

V nadaljevanju preberite:



Niti ne cel mesec po sprejetju šestega svežnja protikriznih ukrepov (PKP6) bodo poslanci prihodnji teden v državnem zboru obravnavali že naslednji, sedmi paket. V prvotnem osnutku so se snovalci PKP7 osredotočili na pomoč gospodarstvu v različnih oblikah, a je ta vsebina skoraj ostala v senci vseh kriznih dodatkov, ki bodo nekatere gotovo razveselili, nekateri pa sprašujejo, zakaj ta in ta dobi toliko, oni pa ne, druge zanima, kdo bo v prihodnosti vse to plačal, tretji izražajo dvom, ali vendarle ne gre predvsem za bonbončke.