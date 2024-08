(KOMENTAR) Mladoletnike v zapor, lopovske kravatarje na morje

Vlada je sprejela nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030. Sporočilo za javnost s tem naslovom je vlada objavila 28. decembra leta 2021. Ker od tedaj ni bil dosežen noben od 18 ciljev, se bo danes na ministrstvu za notranje zadeve na nujni seji sestala medresorska delovna skupina za obravnavo romske problematike.

Naloga te skupine je spremljanje uresničevanja omenjenega nacionalnega programa ukrepov. Zakaj nujna seja ravno danes, je jasno, skupina Romov je pri Kočevju pretepla policiste in uradniki so nazaj z dopusta, torej morajo nekaj početi.

Kako se uresničujejo leta 2021 sprejeti ukrepi, kaže že dejstvo, da se medresorska skupina danes sestaja na nujni seji. Največ pa o tem vedo ljudje v južni in jugovzhodni Sloveniji, tako Romi kot vsi drugi, ki obupujejo nad nekaznovanim kriminalom v režiji posameznih in vedno znova nekaznovanih pripadnikov romske skupnosti.

Ključna težava ukrepov je, da jih piše nekdo v Ljubljani, ki ne ve veliko o dogajanju na terenu, program iz leta 2021 komentira novomeški diakon in odličen poznavalec romske problematike na Dolenjskem Matic Vidic.

To, da je poudarek ukrepov na šolanju in zaposlovanju Romov, podpira, obenem pa opominja, da ima romska populacija velike težave z vključevanjem v delo že zaradi nekončane osnovne šole. Med okoli 800 prebivalci romskega naselja Brezje, ki ga v vlogi duhovnika redno obiskuje, je Vidic naštel osem ali devet zaposlenih, njegov cilj je v doglednem času to število povečati na 80, kar je torej komaj desetina prebivalcev.

A vrnimo se v Ljubljano, kjer je NSi v ponedeljek v parlamentarni postopek vložila novelo kazenskega zakonika, po kateri bi mladoletnike za hujša kazniva dejanja lahko kaznovali z zaporno kaznijo. Otroci so navsezadnje tudi žrtve staršev, saj jih ti, vedoč, da mladoletniki ne morejo biti kaznovani z zaporom, silijo v kriminalna dejanja, je novelo komentirala poslanka Vida Čadonič Špelič.

»Nismo vsi isti. Ste že slišali, da je kak Cigan zaštihal svojo ženo? Niste. Civili to počnete, pa mi ne trdimo, da vsi koljete svoje žene. Med vami se tudi najde kak, ki krade, pa je spoštovan gospod s kravato,« nam je po njegovem sporno zaostrovanje kaznovalne politike rezko komentiral 22-letni Dejan Novak iz romskega naselja Brezje.