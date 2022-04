Mračna francoska sestavljanka

V nadaljevanju preberite:

Podira se struktura. Zato jih je veliko. Državljanov. Ne postavljajo se za nikogar. Ne prepoznajo se v nobenem programu. Saj politika ni več načrt. Ni zaveza. Če ni ničesar, je le beganje. In nerazumevanje sveta. Spreminja se. Docela.

Bi lahko predsednik in ponovni predsedniški kandidat Emmanuel Macron zlepil skupaj francosko sestavljanko, o kateri se zdi, da je nekdo grdo polomastil po njej? Bi jo lahko zložila protikandidatka Marine Le Pen? Jutri je v Franciji drugi krog volitev za Elizej, v zraku pa razmišljanje, denimo politologa Bertranda Badieja za Sobotno prilogo, da bodo volivci izbirali med slabim in še slabšim. Zato bodo mnogi, predvsem mladi so zrevoltirani, ostali doma ali bodo pokracali glasovnice.