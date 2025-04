Neprofitna stanovanja v gradnji, prosilcev pa vse več

Za ljubljanski stanovanjski sklad je bilo lansko leto na področju investicij najintenzivnejše od začetka njegove ustanovitve pred 23 leti. Stanovanjski fond so povečali za 88 stanovanj, trenutno gradijo tri soseske, kjer jih bo letos in prihodnje leto na voljo še okoli 300. Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih v Ljubljani pa kljub intenzivni gradnji vsako leto nezadržno raste. Kot ugotavljajo na skladu, je na razpisih uspešna le desetina prosilcev.

Mestni svetniki bodo na današnji seji obravnavali poročilo javnega stanovanjskega sklada (JSS MOL) o uresničevanju stanovanjskega programa za obdobje 2023–2026. Iz obsežnega gradiva je razvidno, da si na skladu prizadevajo za gradnjo dodatnih javnih najemnih stanovanj, a so pri tem naleteli na številne ovire. »Kljub intenzivnemu sodelovanju z državo se na sistemski ravni žal še vedno niso uresničili mehanizmi, ki bi učinkovito in stabilno podprli delovanje JSS MOL ter s tem zagotavljali dolgoročno finančno stabilnost,« so zapisali.

Največji projekt, ki ga trenutno snujejo na skladu, je soseska Mestni kare Povšetova, kjer bodo zgradili 361 neprofitnih stanovanj. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: JSS MOL

Pričakujejo ukrepe na državni ravni

Pri tem imajo v mislih zakonodajo, ki bo uredila kratkoročno oddajanje nepremičnin v najem, finančno podporo pri stanovanjski gradnji in pa popravke stanovanjskega zakona. Na področju regulacije sobodajalstva namreč še niso bile sprejete nobene spremembe, ugotavljajo na skladu. Po uradnih podatkih število sobodajalcev iz leta v leto raste, še bolj pa narašča število tistih, ki se ukvarjajo s kratkoročnim oddajanjem nepremičnin. Lani je bilo tako v Ljubljani po evidenci Ajpesa uradno registriranih 471 sobodajalcev (leto prej 380), prek aplikacije airbnb pa se je oddajalo 1465 nepremičnin.

Glede finančne podpore pri gradnji stanovanj si na občinskem skladu želijo, da bi bili na državni ravni uvedeni mehanizmi, ki bi omogočili učinkovitejše črpanje denarja iz evropskih skladov. »Pričakujemo predvsem hitre in učinkovite ukrepe na državni ravni, sicer se bomo znašli v situaciji, ko bodo ambiciozno zastavljeni cilji za zagotovitev 20.000 javnih najemnih stanovanj na območju celotne države (k temu bi JSS MOL moral bistveno prispevati) do leta 2030 ostali mrtva črka na papirju,« so kritični na skladu, ki ga vodi Sašo Rink.

Gradnja Obcinskih Stanovanj Foto Gm Igd

Zadnji razpis še ni zaključen

Da so neprofitna stanovanja na vse dražjem ljubljanskem nepremičninskem trgu med prebivalci Ljubljane še kako zaželena, priča podatek, da so na zadnjem, dvajsetem razpisu (objavljen je bil že septembra 2023) za 200 stanovanj na skladu prejeli kar 3585 vlog. Ker pa razpis še ni zaključen, ni znano, kdo bo ta stanovanja prejel. V pritožbenih postopkih so namreč ugotovili, da so nekateri prosilci predložili ponarejene listine (predvsem zdravniška potrdila in potrdila o izobrazbi), o čemer smo lani poleti prvi poročali v Delu. Zato so sprožili nekatere postopke, ki še niso končani. Prosilcem, ki so bili na tem razpisu visoko uvrščeni na prednostnih listah, pa so že dodelili neprofitna stanovanja. Ob tem dodajmo, da ima mestni sklad v lasti in upravljanju 4665 neprofitnih stanovanj, v njih pa živi 12.059 ljudi. Po ocenah sklada bi se v prihodnjih desetih letih fond mestnih stanovanj lahko povečal na 9000 do 10.000, kar pomeni, da bi se število neprofitnih stanovanj podvojilo.

Zadnji razpis še ni zaključen, saj na skladu preverjajo verodostojnost listin prosilcev. Lani so začeli največji investicijski cikel v zgodovini JSS MOL. Na treh lokacijah v Ljubljani trenutno gradijo okoli 300 neprofitnih stanovanj.

Kje gradijo in kje še bodo

Trenutno sklad gradi tri soseske, in sicer na Zvezni ulici v Zeleni jami, pri križišču Litijske in Pesarske ter na Rakovi jelši, v že zgrajenem naselju Lagom ob Črnuškem bajerju pa bodo uredili 11 oskrbovanih stanovanj. Ker zasebnemu investitorju v Črnučah ni bilo treba zgraditi javnega vrtca, so se namreč na občini odločili, da bo sklad uredil oskrbovana stanovanja. Skupaj bo tako letos in prihodnje leto sklad zgradil 328 neprofitnih stanovanj. Zdaj največji projekt, ki se ga je lotil občinski sklad, pa je soseska Mestni kare Povšetova, kjer bo na voljo 361 stanovanj.

Marca lani so na ministrstvo za naravne vire in prostor vložili vlogo za gradbeno dovoljenje, pozitivno odločitev pričakujejo v prvi polovici letošnjega leta, ko se bo tudi začela gradnja. Konec leta naj bi začeli graditi še večstanovanjsko stavbo na Resljevi v središču mesta, kjer bo na voljo 34 stanovanj.

Med večjimi projekti, ki se jih bodo na skladu še lotili, je zagotovo gradnja okoli 2400 stanovanj v Stanežičah. Ker na magistratu še niso zaključili projekta razvpitega kanala C0, občinski sklad v tem delu mesta ne more začeti stanovanjske gradnje, se bo pa tja v prihodnje iz Šiške preselila družba LPP skupaj z voznim parkom. Poleg tega okoli 500 novih stanovanj načrtujejo na območju Ceste dveh cesarjev, a na skladu še čakajo na spremembo občinskega prostorskega načrta. Razvoj tega projekta v tem delu Ljubljane je odvisen tudi od reševanja poplavne ogroženosti zemljišč in protihrupne zaščite zaradi bližine južne obvoznice.