Nakupovalna mrzlica traja že več mesecev

V nadaljevanju preberite:

V prodajalnah od včeraj zaradi epidemioloških razmer in gneče velja omejitev »ena stranka na deset kvadratnih metrov«. Trgovci so ogorčeni, omejitvam nasprotujejo, opozarjajo, da so na udaru tudi zaradi zahtevanega pogoja PCT za kupce. Vendar podatki o potrošnji gospodinjstev kažejo, da Slovencev pred večjim trošenjem ne ovira ne pogoj PCT ne epidemija – dokler so trgovine odprte. V tretjem četrtletju je bila namreč potrošnja gospodinjstev zelo velika, večja kot pred epidemijo, poskočila je predvsem v neživilski trgovini. V tej velja pogoj PCT.