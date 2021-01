Naprej po stopinjah Merklove

V nadaljevanju preberite:

V CDU so dolgo izbirali in na koncu izbrali. Naprej želijo po poti, ki jo je začrtala kanclerka Angela Merkel. Vprašanje je, ali bi se tako odločili tudi, če svetu ne bi vladal koronavirus. Ne gre se namreč slepiti, da na izbiro med »weiter so« (enako naprej) in obratom v desno ni močno vplivala izjemna priljubljenost kanclerke, ki si jo je ta priborila prav s svojim prepoznavnim znanstveno-sočutnim slogom vodenja med krizo. Takšen kapital bi bilo vsekakor nespametno zavreči.