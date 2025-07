Nasilje – naučimo se postavljati prava vprašanja

V nadaljevanju preberite:

Ko pride do (spolnih) zlorab osebe, ki je žrtvi blizu, je v ozadju praviloma cel spekter psihosocialnih dejavnikov, ki jih težko razumemo vsi, ki v zgodbo nismo vpleteni. Ko najstnica ali mlada ženska stavi vse, da bo nekega dne dobila oskarja ali zlato olimpijsko kolajno, in določeno osebo vidi kot edino, ki ji pri tem lahko pomaga, bo zelo verjetno molčala.

Razlika v letih oziroma jasna hierarhična lestvica, na kateri sta storilec in žrtev, strah, nerazumevanje tega, kaj se ji dogaja – še posebno če gre za res mlada dekleta – vse to so lahko vzroki za molk.