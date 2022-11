Nevajeni dobrih novic

V nadaljevanju preberite:

Ko sem pred dobrima dvema letoma intervjuval ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice Vilijema Lebana, se nisva mogla izogniti vprašanju gradnje Nuka II, torej sodobne knjižnice, ki jo je ravnatelj takrat označil kot ustanovo, ki je vitalnega pomena »za našo kulturo, našo identiteto in naš razvoj«. Seveda je to trditev, ki ji ne gre oporekati, prav zares še nisem nikogar slišal, ki bi nasprotoval gradnji tako pomembnega objekta. Vsi so se strinjali, da je sedanja stavba premajhna, da bi neovirano opravljala svojo funkcijo, da njena zasnova pripada drugemu časovnemu obdobju, in čeprav gre za Plečnikovo mojstrovino, da vendarle ne more ustrezati potrebam sodobne, digitalizirane družbe.