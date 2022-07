Nevarna kratkovidnost

Ugibanj je bilo konec šele tik pred začetkom političnega vrha. Janez Janša se je vendarle prikazal. Zmogel je priti na srečanje, ki ga je na temo ukrepov za blažitev draginje sklical njegov naslednik na Gregorčičevi Robert Golob.

Ko je vodil vlado sam, v opoziciji za njegova vabila k skupnemu snovanju ukrepov proti covidu-19 ni bilo posluha, češ da s pozivi k sodelovanju tako ali tako ne misli resno. Janša trdi, da so bili vedno pripravljeni podpreti vse ukrepe, ki so v koristi ljudi in gospodarstva, ter da bo tako tudi tokrat.

Odgovor na vprašanje, zakaj je skupaj z opozicijskim kolegom Toninom sedel za skupno mizo, se morda skriva v bližnjih, včeraj razpisanih volitvah. Draginja pač nima ideološkega predznaka. V slovenski politiki tako zdaj menda ni razhajanj, da je »treba ukrepati hitro in odločno, da bi najprej zaščitili najranljivejše skupine prebivalstva«.

Resnici na ljubo bi Janša tudi težko odrekel podporo predlogom, kot je znižanje davka na dodano vrednost (DDV), saj je to predlagala že SDS, ko je po volitvah v parlamentarni postopek vložila predlog zakona za znižanje DDV na elektriko, zemeljski plin in daljinsko ogrevanje.

Posvet političnega vrha o ukrepih za blažitev draginje ni bil zadnji, saj naj bi vlada interventno zakonodajo opoziciji predstavila na naslednjem, ki bo konec avgusta. Predvidoma že danes pa bo ministrski kabinet odločal o ukrepih za pomoč socialno ogroženim prebivalcem v času draginje, med katerimi bodo enkratni dodatki. Na mizi je tudi predlog regulacije cen zemeljskega plina, ki naj bi jih omejili po zgledu že sprejetih ukrepov za električno energijo. Tudi v določanje cen naftnih derivatov je vlada že posegla.

Vsi ukrepi pomenijo izpad prilivov v državno blagajno. A proračun ima dve strani, in na drugi – odhodkovni – za zdaj ni slišati o strukturnih ukrepih za zmanjšanje porabe. Nas že lahko skrbi, da so pred Slovenijo velike težave? Zdi se namreč, da se politika prelahkotno igra s strukturnim izpadom prihodkov proračuna, ki bo svoj nevarni obraz pokazal že jeseni. Takrat bo najverjetneje začetek konca izrednega inflacijskega in lahkotnega priliva prihodkov, ki bo drugo leto usahnil.