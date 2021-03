O prangerju, kamnu in sistemu

V nadaljevanju preberite:

O histeriji obsojanja posameznikov, o stramotilnem stebru, na katerem se vse pogosteje znajdejo posamezniki, tudi če niso ničesar krivi. Ali kot mediji in novinarji še ločimo med pravico do zasebnosti posameznika in javnim interesom? Histeričnih obsojanj smo bili sicer vajeni že pred pandemijo, a se vseeno zdi, da so v tem obdobju dobili še dodaten zagon.