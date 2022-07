Odmevi trga

V nadaljevanju preberite:

Finančni trgi so v zadnjih treh mesecih postali vse bolj prepričani o skorajšnjem začetku nove recesije, in sicer predvsem v Evropi, pri čemer so potrditev iskali tudi v večjih padcih indeksov nabavnikov PMI. V območju evra je sestavljeni PMI na 16-mesečnem dnu pri 52, kar še vedno pomeni rast, proizvodni PMI pa je že pod 50. Investicijske banke pripravljajo poročila o mogoči recesiji kot posledici visoke rasti splošne ravni cen (inflacije), ki ji rast plač oziroma dohodkov in fiskalna politika (vključuje regulacijo cen na različne načine in fiskalne transferje) ne bi bili več kos.

V posameznih državah območja evra je letna rast cen konec junija že presegla 20 odstotkov, v Estoniji (22 odstotkov) in Litvi (20,5 odstotka), še v šestih pa je bila med 10 in 20 odstotki. Najnižjo rast cen so imeli na Malti (6,1 odstotka) in v Franciji (6,5 odstotka), vendar je to odstopanje začasno, saj je regulacija cen energentov (še posebno električne energije) v teh državah precej bolj izrazita kot drugod. V naši regiji je realna rast plač (torej nad inflacijo) ostala pozitivna le še na Madžarskem, vendar to ni toliko posledica trga dela, temveč 20-odstotnega dviga minimalne plače in dviga plač v sektorju izobraževanja, zdravstva in sodstva.