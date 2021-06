Palice in korenčki razvitih demokracij

V nadaljevanju preberite:

Sprejetje Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo, še preden bi bila po zgledu nekaterih drugih azijskih držav pripravljena na odpiranje gospodarstva in političnega sistema, dvajset let pozneje grozi z izničenjem političnih in gospodarskih načel po drugi svetovni vojni o tesno povezanem napredku svobode in blaginje.