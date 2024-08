(KOMENTAR) Ples s hudičem

V nadaljevanju preberite:

Vzpon skrajnih in populističnih strank v Nemčiji močno zaposluje tako družboslovce kot politike. Nastajajo raziskave in analize, v njih pa vsak išče jedro problema, zaradi katerega že skoraj tretjina volivcev podpira skrajno desno Alternativo za Nemčijo in novo nastalo populistično Zvezo Sahre Wagenknecht, ki ju druži marsikatero skupno stališče, predvsem pa sta obe močno nastrojeni proti migracijam in podpirata Rusijo.

V preostalih strankah, pa naj si gre za opozicijsko CDU ali koalicijski trojček kanclerja Olafa Scholza, neuspešno iščejo recept proti vzponu skrajnosti. In zdi se, da je vse, kar naredijo, brez učinka. In če ima prav sociolog Detlef Pollack, ki govori o resentimentu vzhoda, ki izhaja iz negativnih izkušenj združitve, učinkov tudi ne more biti. Gre za tek na dolge proge in ponujeni odgovori, kot je zaostrovanje migracijske politike ali pa na drugi strani milijardne državne subvencije za podjetja, problema ne bodo odpravili.