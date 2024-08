V nadaljevanju preberite:

V nemški koaliciji znova vre in to tako zelo, da so Zeleni dali vedeti, da so z eno nogo že v predvolilni kampanji in razmišljajo o prihodnji koaliciji, ki bo vodila novo vlado. To je sprožilo nemalo začudenih in ostrih odzivov, v opoziciji pa ocenjujejo, da vlada kanclerja Olafa Scholza ni več sposobna vladati.